Сумма, в которой очень много нулей: Павелко пообещал сборной Украины солидную премию за ничью с Францией

Сумма, в которой очень много нулей: Павелко пообещал сборной Украины солидную премию за ничью с Францией

Хорошие новости для "сине-желтых".

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что национальная сборная получит солидную премию за ничью с командой Франции в матче 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась с результатом 1:1.

"Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной.

Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень", - сказал Павелко.

После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D. Лидируют французы с 9 баллами.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 9 октября в гостях с Финляндией.

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