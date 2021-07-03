Супербитва Украина - Англия: Владимир Кличко записал видеоролик в игровой форме "сине-желтых"

Легендарный боксер пожелал успеха команде Андрея Шевченко.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко решил поддержать сборную Украины в день матча 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии.

45-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение на английском языке. В ролике Владимир, одетый в форму украинской сборной, заявил, что ни в коем случае не может пропустить этот поединок. Он пожелал команде Андрея Шевченко успеха, завершив видео возгласом "Слава Украине".

"Привет, народ. Люди не перестают спрашивать, что я думаю о матче между Украиной и Англией. Я не пропущу его ни за что на свете. Если что-то и нужно пропустить, так это английскому вратарю мяч, который влетает в его сетку" - сказал он в видеоролике, опубликованном в Іnstagram.

Брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко также пожелал национальной сборной победы в игре с Англией.

"Друзья! Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнение каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко - когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все - и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе - еще и слаженная игра всей команды.

Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим ребятам! Держим кулаки! Верим в победу! Героям слава!", - написал Виталий в Facebook, выложив совместное фото с Шевченко.

Друзья! Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнения каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю ... Опубликовано Виталием Кличко субботе, 3 июля 2021

Матч Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме на "Стадио Олимпико". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры и главных событий вокруг нее.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Саутгейт победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

Новости Украины: сборная и болельщики готовятся к четвертьфинальному матчу "Евро-2020"

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