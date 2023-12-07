Супербой Усик – Фьюри: отец британского чемпиона признался, как украинцу победить его сына

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о бое его сына с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, победителем предстоящего поединка станет тот из боксеров, кто сможет лучше к нему подготовиться.

"Я скажу это первым: тот, кто построит лучший тренировочный лагерь и проделает свою работу, тот и победит. Если Усик подготовится к лучшему Тайсону, будет работать вовсю и сделает все правильно, то победа будет за ним. Все зависит только от ребят, чего они хотят на самом деле.

Тайсон знает, что ему нужен разворот на 180 градусов. Если он не готов сделать это, то могу только пожелать удачи Усику. Ему нужно все изменить. Все делать по-другому, нарастить жесткую мускулатуру, приложить усилия, поработать над характером. Если он сделает это все, то тогда у Усика будут проблемы. В таком случае он не встретится с тем Фьюри, которого все видели в последнем бою", – цитирует отца Фьюри Daily Mail.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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