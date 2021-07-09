Супербой Фьюри и Уайлдера решили перенести: причина и новая дата

В лагере британского чемпиона - вспышка коронавируса.

Долгожданный третий бой между обладателем титула WBC супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится в ранее запланированную дату. Боксеры должны были драться за чемпионский пояс 24 июля.

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Как сообщает ESPN, в команде "Цыганского Короля" произошла вспышка коронавируса. Вроде бы заразился и сам чемпион, но официальной информации об этом, как собственно и о переносе поединка, еще нет.

Известный журналист и инсайдер Майкл Коппингер в Twitter сообщил, что новой датой боя выбрали 9 октября, а местом проведения останется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 года американец проиграл нокаутом британцу и потерял пояс WBC.

британцу и потерял пояс WBC. На счету 32-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, перед третьим боем Фьюри и Уайлдер провели рекордную дуэль взглядов.

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