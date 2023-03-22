Супербой с Фьюри за звание "абсолюта" сорвался: Усик свернул тренировочный лагерь

Долгожданный титульный поединок между украинцем и британцем так и не состоится.

Объединительный бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри не состоится.

Об этом сообщают сразу несколько авторитетных источников, в том числе Sky Sports и ESPN.

Украинец и британец не смогли согласовать условия контракта. Также отмечается, что Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Фьюри.

Промоутер украинца Александр Красюк также подтвердил, что бой Усик – Фьюри не состоится. По словам функционера, стороны завершили переговоры.

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что Александр собирается сосредоточиться на обязательной защите поясов. Его возвращение в ринг ожидается в июне-июле этого года.

Так что в ближайшее время команда украинца займется поиском другого соперника для него. Одним из вариантов является обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

Команда украинца выдвинула британцу ультиматум: либо бой состоится 29 апреля, либо Александр будет биться с другим соперником. Однако Фьюри продолжил ставить свои условия и всячески избегать встречи с Усиком в ринге.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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