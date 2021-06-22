Супербой все ближе: Джошуа нашли "копию Усика" для подготовки к поединку с украинцем

Спарринг-партнер является левшой и своей скоростью напоминает Александра.

Британский чемпион по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа активно готовится к поединку против украинца Александра Усика.

Чтобы лучше адаптироваться к неудобному стилю украинского боксера, Эй Джей пригласил в свой тренировочный лагерь ирландца Томаса Карти. Спарринг-партнер Джошуа является левшой и быстро передвигается по рингу.

Команда британца надеется, что Карти будет максимально похожим на Усика, что и позволит тщательно подготовиться к чемпионскому поединку.

Интересно, что ранее Карти был спарринг-партнером Дерека Чисоры перед боем с Усиком. Молодой ирландец поделился своими впечатлениями от тренировок с Джошуа.

"Никакого эго. Спарринг - это просто спарринг. Никаких вольностей. У меня никто ничего особенного не просил. Я левша, легко держусь на ногах, много двигаюсь, поэтому естественно подражаю Усику. Вы можете почувствовать интенсивность тренировки.

Эй Джей джентльмен. Он нормальный парень, ничего сумасшедшего. Он чемпион в супертяжелом весе, но он обычный парень. Действительно хороший парень. У меня те же цели. Железо точит железо", - сказал Карти в интервью Sky Sports.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Поединок Джошуа - Усик может состояться 18-го или 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

"Стадион "Тоттенхэма" является ареной, на которой мы хотим провести этот поединок. Мы рассматриваем 25 сентября, как потенциальную дату боя. Также мы смотрим на 18 сентября. Мы с Александром Красюком предупредили WBO, что уже согласовали все условия и готовы к подписанию соглашения", - ранее заявил Хирн в интервью Boxing News 24/7.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, промоутер Джошуа сделал сенсационное заявление о бое с Усиком.

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