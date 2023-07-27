Супергол бисиклетой, сейвы Лунина: "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в контрольном матче (видео)

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным в составе обыграл "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче, который состоялся в ночь на 27 июля в Хьюстоне (США). Встреча завершилась со счетом 2:0 .

Уже на шестой минуте поединка "сливочные" вышли вперед благодаря точному удару Джуда Беллингема, который этим летом перебрался в "Реал" из дортмундской "Боруссии".

20-летний англичанин с линии штрафной перебросил голкипера "манкунианцев" Андре Онана, для которого это был дебютный матч за МЮ после перехода из миланского "Интера".

В конце игры подопечные Карло Анчелотти укрепили свое преимущество. Эффектный гол бисиклетой забил еще один новичок мадридского клуба Хоселу, которого "бланкос" арендовали у "Эспаньола".

Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле полный матч. За поединок украинец совершил 5 сейвов и получил самую высокую оценку (8,4) в составе обеих команд по версии портала Sofascore.

Обзор матча

Это был второй матч "Реала" после выхода из отпуска. В первом спарринге "Королевский клуб" совершил феерический камбэк и победил "Милан" (3:2).

Впереди у "бланкос" запланированы контрольные игры против "Барселоны" (30 июля) и "Ювентуса" (3 августа). Новый сезон Ла Лиги команда Анчелотти начнет 12 августа выездным поединком против "Атлетика" Бильбао.

"Манчестер Юнайтед" уже сыграл свой пятый матч в рамках подготовки к новому сезону. До этого подопечные Эрика тен Хага победили "Лидс" (2:0), "Лион" (1:0) и "Арсенал" (2:0), а также проиграли "Рексему" (1:3).

Следующий спарринг "Манчестер Юнайтед" проведет 31 июля с дортмундской "Боруссией", после чего сыграет против "Ланса" (5 августа) и "Атлетика" Бильбао (6 августа). В стартовом туре АПЛ "красные дьяволы" 14 августа примут "Вулверхэмптон".

Напомним, прошлый сезон "Реал" завершил на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступив чемпионство "Барселоне". "Манчестер Юнайтед" занял третью позицию в АПЛ и стал обладателем Кубка английской лиги.

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