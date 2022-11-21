Супергол Цыганкова позволил "Динамо" переиграть "Верес" и вплотную подобраться к "Шахтеру" в УПЛ (видео)

Благодаря победе "бело-синие" приблизились к "горнякам" на расстояние одного балла.

Киевское "Динамо" обыграло ровенский "Верес" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Лобановского завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом непростом матче подопечные Мирчи Луческу забили на 27-й минуте. Лидер команды Виктор Цыганков взял на себя инициативу и классным ударом из-за пределов штрафной попал в дальний угол.

После этого поединка "Динамо" с 26 очками занимает четвертое место в УПЛ. "Бело-синие" на расстояние одного балла подобрались к донецкому "Шахтеру", который идет на второй строчке. Правда, "горняки" имеют матч в запасе.

В свою очередь, "Верес" с 17 пунктами располагается на седьмой позиции.

В следующем туре, после которого команды отправляться на зимнюю паузу, киевляне 26 ноября сыграют с "Металлистом 1925", а команда Юрия Вирта в тот же день сойдется с "Ингульцом".

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