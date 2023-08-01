Супергол Довбика, травма вратаря: "Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу", но вылетел из Лиги чемпионов

"Днепр-1" сыграл вничью против греческого "Панатинаикоса" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Поединок на стадионе "Апостолос Николаидис" в Афинах завершился со счетом 2:2 .

Хозяева вышли вперед на старте встречи. На 15-й минуте не нашли взаимопонимание голкипер днепрян Евгений Волынец и защитник Владимир Адамюк. Этим воспользовался Андраж Шпорар, который завладел мячом и перебросил вратаря украинского клуба.

На 24-й минуте подопечные Александра Кучера восстановили паритет в игре. Артем Довбик выполнил невероятный сольный проход: в штрафной площадке пробросил мяч между двух защитников и с острого угла пробил под дальнюю штангу.

На 34-й минуте вратарь "Днепра-1" Волынец получил серьезное повреждение в столкновении с нападающим греков Себастьяном Паласиосом. Евгений был вынужден покинуть поле на носилках.

В начале второго тайма днепровский клуб повел в счете. На 54-й минуте Эдуард Сарапий головой замкнул подачу углового с левого фланга от Дениса Мирошниченко.

Однако на 70-й минуте "Панатинаикос" отыгрался. Филипп Джурич ворвался в штрафную "Днепра-1" и отпасовал на Шпорара, который расстрелял ворота.

А еще через пять минут украинская команда осталась в меньшинстве – вышедший на замену Владимир Танчик на чужой половине поля жестко влетел в ногу соперника, за что получил прямую красную карточку.

Отметим, что в первом матче между этими командами, который состоялся 25 июля в словацком городе Кошице, днепровский коллектив уступил вице-чемпиону Греции со счетом 1:3 .

Таким образом, "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов и продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где соперником будет чешская "Славия".

В свою очередь, "Панатинаикос" сыграет в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Читайте также:

Скандал перед матчем Лиги чемпионов: игроки "Днепра-1" массово отравились в Греции

Станет одноклубником другого украинца: Довбик близок к переходу в команду из Испании – СМИ

На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины