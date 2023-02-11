Супергол футболиста с ампутированной ногой претендует на Премию Пушкаша: названы три номинанта (видео)

Награда будет вручена 27 февраля на церемонии в Париже.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех претендентов на награду имени Ференца Пушкаша, которая вручается за лучший гол года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В тройку финалистов вошли форвард сборной Бразилии Ришарлисон (гол боковыми ножницами в ворота сербов на чемпионате мира-2022), полузащитник "Марселя" Димитри Пайе (гол в ворота ПАОКа в Лиге конференций) и Марцин Олекса (гол боковыми ножницами в чемпионате Польши с ампутированными конечностями).

Видео голов, номинированных на Премию Пушкаша

O premio Puskás 2023, entregue a l'autor do gol mais bonito da temporada, tem 3 finalistas:

Ричарлисон, atacant da seleção brasileira, o francês Payet o полон Marcin Oleksy, который tem uma perna amputada. Veja os gols: pic.twitter.com/N2HfHZDqMF — Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) 10 февраля 2023

Обладатель престижной награды станет известен 27 февраля во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоится в Париже.

В прошлом году премию Пушкаша получил аргентинец Эрик Ламела за свой гол рабоной в матче АПЛ за "Тоттенхэм" против "Арсенала".

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста года.

Читайте также:

Реал – Аль-Хиляль: где смотреть и ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

В турецком клубе опровергли информацию о спасении экс-футболиста "Челси" после землетрясения

Роналду оформил покер в Саудовской Аравии и установил невероятное бомбардирское достижение (видео)