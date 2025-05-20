Супергол и два удаления: "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" с Забарным в АПЛ (видео)

Илья Забарный и Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – "Борнмут" / © Associated Press

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"Манчестер Сити" дома победил "Борнмут" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте встречи – супергол чрезвычайно мощным дальним ударом под перекладину забил Омар Мармуш.

Перед перерывом подопечные Хосепа Гвардиолы увеличили свое преимущество в счете – на 38-й минуте отличился Бернард Силва.

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Во втором тайме произошли удаления в составе обеих команд. На 67-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "горожан" Матео Ковачич, а через семь минут прямую красную карточку заработал хавбек "вишен" Льюис Кук.

За минуту до конца основного времени матча "небесно-голубые" забили третий мяч – точный удар нанес Нико Гонсалес.

В компенсированное время, на 90+6-й минуте, подопечные Андони Ираолы сократили отставание усилиями Дэниела Джеббисона, но на большее времени у гостей не хватило.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

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Отметим, что на 82-й минуте на замену вышел действующий обладатель "Золотого мяча" – испанский полузащитник манчестерского клуба Родри. Для него это была первая игра после травмы, которую он получил в сентябре прошлого года.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (68 очков) вышел на третье место в АПЛ. Для попадания в Лигу чемпионов нужно финишировать в топ-5.

"Борнмут" (53 балла) остался на 11-й строчке элитного дивизиона чемпионата Англии.

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В заключительном туре АПЛ команда Гвардиолы на выезде встретится с "Фулхэмом", а "вишни" примут "Лестер". Матчи состоятся 25 мая.