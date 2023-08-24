Супергол Шапаренко, отмененный мяч Караваева: "Динамо" с боем уступило "Бешикташу" в Лиге конференций (видео)

Команда Мирчи Луческу дважды отыгрывалась в течение напряженного поединка, но все же потерпела поражение.

Киевское "Динамо" проиграло турецкому "Бешикташу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Зрелищный поединок на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3 .

Стамбульцы вышли вперед в конце первого тайма. На 40-й минуте Венсан Абубакар реализовал пенальти после того, как Денис Попов сыграл рукой в собственной штрафной.

На старте второго тайма "бело-синие", казалось, отыгрались – Александр Караваев отправил мяч в сетку после прострела Владислава Дубинчака с левого фланга. Но после подсказки видеоассистента (VAR) арбитр отменил этот гол из-за офсайда.

Впрочем, команда Мирчи Луческу продолжила смело атаковать и на 60-й минуте сравняла счет – Николай Шапаренко с линии штрафной нанес шикарный удар в дальнюю "девятку".

Паритет в счете сохранялся недолго. На 64-й минуте Омар Колли головой вколотил мяч в ворота Георгия Бущана после навеса Амира Хаджиахметовича с углового.

Однако совсем скоро "Динамо" сумело во второй раз за матч сравнять счет. На 66-й минуте Назар Волошин с линии вратарского головой замкнул мягкую подачу Буяльского.

До финального свистка обе команды старались идти вперед в надежде вырвать победу. На 90+5-й минуте турки воспользовались своим шансом – полузащитник сборной Казахстана Бахтийор Зайнутдинов, которого "Бешикташ" накануне купил у московского ЦСКА, завершил контратаку "черных орлов" ударом в дальний угол.

Обзор матча

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.

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