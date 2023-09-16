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Супергол со штрафного позволил "Черноморцу" одолеть новичка УПЛ и выйти на второе место

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Супергол со штрафного позволил "Черноморцу" одолеть новичка УПЛ и выйти на второе место

"Черноморец" – "Полесье" / Фото: УПЛ

"Моряки" на собственном стадионе одолели "Полесье".

"Черноморец" одержал победу над "Полесьем" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:0.

Героем встречи стал полузащитник "моряков" Александр Васильев, который на 13-й минуте забил роскошным прямым ударом со штрафного.

Мяч по чрезвычайно красивой траектории полетел в дальнюю "девятку" ворот, которые защищал экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Денис Бойко.

До конца матча житомирский клуб, который в этом сезоне дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Украины, отыграться не сумел.

"Черноморец" (12 очков) поднялся на второе место в УПЛ, обойдя "Полесье" по дополнительным показателям.

В следующем туре команда Романа Григорчука 22 сентября на выезде сыграет с "Александрией", а подопечные Юрия Калитвинцева днем позже будут принимать "Минай".

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Дата публикации
Просмотры
452
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