Проспорт
187
Супергол Зубкова принес "Трабзонспору" победу в матче чемпионата Турции

Украинец отличился шикарным забитым мячом в поединке 19-го тура турецкой Суперлиги.

Максим Приходько
Александр Зубков

Александр Зубков / facebook.com/Trabzonspor

Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков забил победный гол в домашнем матче 19-го тура чемпионата Турции с "Касымпашой".

На 84-й минуте Зубков, при счете 1:1, со входа в штрафную площадку роскошным ударом отправил мяч под перекладину.

Таким образом, Александр установил окончательный счет встречи – 2:1 в пользу "Трабзонспора".

Зубков, который с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе, был заменен на 89-й минуте. Еще один украинец "Трабзонспора" – защитник Арсений Батагов – отыграл весь матч.

В этом сезоне Зубков забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 22 матчах на клубном уровне.

"Трабзонспор" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отставание команды от лидера "Галатасарая", который имеет игру в запасе, составляет 2 балла.

В следующем туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" 30 января на выезде сыграет с "Антальяспором".

Ранее сообщалось, что украинский форвард Даниил Сикан перешел из "Трабзонспора" в бельгийский "Андерлехт".

187
