Суперкамбэк: "Аталанта" разбила "Боруссию" Дортмунд и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аталанта" — "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

Реклама

"Аталанта" разгромила дортмундскую "Боруссию" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе в Бергамо завершился со счетом 4:1 .

Первая игра между командами в Дортмунде неделю назад завершилась победой "шмелей" со счетом 2:0.

Однако в ответном поединке "бергамаскам" удалось совершить суперкамбэк.

Реклама

На 5-й минуте встречи хозяев поля вывел вперед Джанлука Скамакка. Перед перерывом Давиде Дзаппакоста забил второй гол "Аталанты" в этом матче и общий счет в противостоянии стал равным — 2:2.

Во втором тайме "Богиня" вырвалась вперед — на 57-й минуте отличился Марио Пашалыч. На 75-й минуте немецкий клуб отквитал один мяч усилиями Карима Адееми, сравняв счет в двухматчевой дуэли — 3:3.

Развязка напряженного поединка наступила в компенсированное ко второму тайму время. Защитник дортмундцев Рами Бенсебаини "привез" пенальти в ворота своей команды, сфолив в штрафной площадке. Кроме того, он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90+8-й минуте Лазар Самарджич реализовал пенальти и принес итальянской команде путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Реклама

Обзор матча "Аталанта" — "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.