Суперкамбэк: Роналду эффектным голом принес "Аль-Насру" сверхважную победу в чемпионате (видео)

Португалец помог своей команде остаться в чемпионской гонке.

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал автором решающего гола в домашнем матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба".

Хозяева дважды пропустили в первом тайме и на 40-й минуте уступали в счете 2:0, но смогли оформить яркий камбэк.

"Аль-Насру" удалось отыграть один гол еще до перерыва, а в начале второй половины встречи сравнять счет.

Победу в этом непростом поединке своему клубу принес Роналду. Португальский нападающий на 59-й минуте поразил ворота гостей красивым дальним ударом – 3:2 .

Видео гола Роналду

Обзор матча

Отметим, что в этом сезоне 38-летний Криштиану забил 14 голов и отдал два ассиста в 15 матчах "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии.

За два тура до конца "Аль-Наср" продолжает бороться за чемпионство. Команда Роналду идет на втором месте, отставая от лидера, "Аль-Иттихада", на три очка.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии.

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