Суперкамбэк за 5 минут: "Кривбасс" уступил "Руху" и не воспользовался шансом возглавить УПЛ

"Кривбасс" проиграл "Руху" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 1:3 .

Первый тайм встречи выиграли хозяева – на 42-й минуте пенальти реализовал Хрвое Илич.

Однако во втором тайме львовский коллектив сумел совершить яркий камбэк, забив три гола всего за пять минут. Сначала на 63-й минуте счет сравнял Василий Рунич.

На 66-й минуте Юрий Климчук вывел "желто-черных" вперед, отличившись голом с пенальти. А еще через две минуты Рунич оформил дубль, увеличив преимущество своей команды.

"Кривбасс" (17 очков) не воспользовался возможностью потеснить "Шахтер" (18 баллов) с вершины УПЛ и продолжает занимать вторую позицию. "Рух" (15 пунктов) поднялось на пятое место.

В следующем туре чемпионата Украины команда Юрия Вернидуба примет "Черноморец", а львовяне дома встретятся с "Минаем". Оба матча состоятся 8 октября.

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