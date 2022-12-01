Суперкамбэк за три минуты: Япония шокировала Испанию и с первой строчки вышла в плей-офф ЧМ-2022

Японцы перевернули игру на старте второго тайма и совершили громкую сенсацию.

Сборная Японии сенсационно победила команду Испании в матче 3-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Халифа" в Эр-Раяне завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме испанцы полностью доминировали над соперником, совершенно не позволив ему создать ничего опасного у собственных ворот. "Красная фурия" постоянно атаковала, традиционно долго контролируя мяч. Это принесло свои плоды. На 11-й минуте голом отличился Альваро Мората.

Однако в начале второго тайма японцам удалось совершить что-то невероятное. Сначала на 48-й минуте счет сравнял Рицу Доан, а уже через три минуты Ао Танака вывел свою команду вперед.

Несмотря на все усилия подопечных Луиса Энрике, сборная Японии смогла отбиться и удержать победный счет до финального свистка.

В параллельном матче этого квартета сборная Германии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:4 .

Таким образом, Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.

В 1/8 финала японцы будут играть с Хорватией, а испанцы будут противостоять сборной Марокко.

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