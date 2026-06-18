Суперкомпьютер изменил прогноз на победителя ЧМ-2026 по футболу

Огромный макет трофея чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Суперкомпьютер известной аналитической компании Opta изменил прогноз касательно победителя чемпионата мира-2026 по футболу после первого тура группового этапа.

Теперь главным фаворитом Мундиаля считается сборная Франции. Вероятность победы "Ле Блэ" на мировом первенстве оценивается в 15,73%.

До старта турнира Opta называла главным фаворитом сборную Испании (16,1%). Однако после того, как действующие чемпионы Европы не сумели обыграть Кабо-Верде (0:0), они опустились на четвертое место в этом списке (12,08%).

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Второе место по версии суперкомпьютера занимает сборная Англии (12,33%), а на третьей позиции располагается команда Аргентины (12,28%).

Отметим, что в стартовом туре группового этапа ЧМ-2026 французы обыграли Сенегал (3:1), англичане победили Хорватию (4:2), аргентинцы разгромили Алжир (3:0),

В топ-10 претендентов на титул также входят Германия (6,43%), Португалия (5,94%), Бразилия (5,37%), Норвегия (4,68%), Нидерланды (3,06%) и Колумбия (2,80%).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Ранее сообщалось, что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде стал звездой соцсетей после матча с Испанией на ЧМ-2026.

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