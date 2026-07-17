Суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026 по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Суперкомпьютер аналитической компании Opta сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира-2026 по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

Как сообщается на сайте Opta, фаворитом поединка является сборная Испании.

Вероятность победы действующих чемпионов Европы оценивается в 59,46%. В то время как триумф Аргентины — в 40,54%.

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На текущем Мундиале испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), в 1/8 финала победила Португалию (1:0), в четвертьфинале вырвала победу над Бельгией (2:1), а в полуфинале одолела Францию (2:0).

Аргентинцы стали первыми в квартете J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2), в четвертьфинале в экстра-таймах в большинстве дожала Швейцарию (3:1), а в полуфинале с ярким камбэком победила Англию (2:1).

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

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Отметим, что перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сыграет с Англией.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Англия.

Ранее сообщалось, что победители ЧМ-2026 по футболу получат уникальные чемпионские перстни.

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