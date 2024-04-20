Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире

После того, как состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команды на победу в текущем розыгрыше турнира.

В полуфиналах самого престижного еврокубка дортмундская "Боруссия" встретится с ПСЖ, а мадридский "Реал" сойдется с мюнхенской "Баварией".

Главным фаворитом Лиги чемпионов суперкомпьютер считает мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина. Вероятность триумфа "сливочных" равна 39%. Вторым в этом рейтинге идет ПСЖ – 27%. Ниже оценивают шансы "Баварии" и "Боруссии" – 17% и 16% соответственно.

Также суперкомпьютер оценил вероятность клубов добраться до финала. Шансы "Реала" сыграть в решающем матче турнира составляют 66%, ПСЖ – 60%, "Боруссии" – 40%, "Баварии" – 34%.

Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов / Фото: theanalyst.com

Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, ранее главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов считался прошлогодний обладатель трофея – "Манчестер Сити", однако команда Хосепа Гвардиолы вылетела из турнира в 1/4 финала, уступив в серии пенальти "Реалу".

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