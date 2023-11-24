Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

Команда Сергея Реброва является фаворитом в борьбе за выход на континентальное первенство.

Суперкомпьютер определил шансы сборной Украины успешно преодолеть плей-офф отбора на Евро-2024.

По итогам жеребьевки плей-офф "сине-желтые" попали в Путь В, где в полуфинале встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча разыграет путевку на Евро с триумфатором пары Израиль – Исландия.

Как сообщает We Global Football, именно команда Сергея Реброва является главным претендентом на завоевание путевки в финальный турнир чемпионата Европы.

Выход Украины на ЧЕ суперкомпьютер оценивает с вероятностью 63,3%. Израиль имеет 19,3%, Босния и Герцеговина – 11,8%, Исландия – 5,6%.

Добавим, что в Пути А фаворитом считается Уэльс – 44,5%. На выходе Польши дают 34,6%, Финляндии – 17,7%, Эстонии – 3,2%.

В Пути С наиболее высоко оцениваются шансы Греции – 46,2%, которая с небольшим отрывом опережает Грузию – 42,7%. Абсолютными андердогами являются Люксембург (7,4%) и Казахстан (3,7%).

Post-draw EURO Playoffs Odds



Path A

Wales – 44.5%

Польша — 34.6%

Finland – 17.7%

Estonia – 3.2%



Path B

Украина — 63.3%

Israel — 19.3%

Bosnia – 11.8%

Iceland – 5.6%



Path C

Greece – 46.2%

Georgia – 42.7%

Luxembourg – 7.4%

Казахстан — 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023

Плей-офф отбора на Евро-2024 состоится в следующем году. Полуфинальные матчи – 21 марта, финалы – 26 марта.

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря этого года в немецком Гамбурге, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

Читайте также:

Тренер соперника сборной Украины отреагировал на итоги жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024

Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024 для сборной Украины

Евро-2024: кто уже вышел в финальный турнир