Суперкомпьютер определил фаворитов на победу в Клубном чемпионате мира-2025 по футболу

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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Аналитики известного статистического портала Opta с помощью суперкомпьютера оценили шансы всех участников Клубного чемпионата мира-2025 по футболу на победу.

Суперкомпьютер Opta считает главным фаворитом грядущего турнира французский ПСЖ, который в этом году впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

Вероятность триумфа парижан оценивается в 18,5%. В топ-5 претендентов на трофей также идут "Манчестер Сити" (17,8%), "Бавария" (12,8%), "Интер" (12,3%) и мадридский "Реал" (9,8%).

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Топ-10 фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по версии Opta:

1. ПСЖ – 18,5%

2. "Манчестер Сити" – 17,8%

3. "Бавария" – 12,8%

4. "Интер" – 12,3%

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5. "Реал" Мадрид – 9,8%

6. "Челси" – 8,4%

7. "Боруссия" Дортмунд – 5,4%

8. "Атлетико" – 5,1%

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9. "Ювентус" – 3,6%

10. "Бенфика" – 3,3%

КЧМ-2025 состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Это будет первый розыгрыш Клубного чемпионата мира в новом расширенном формате. Его участниками станут 32 клуба из шести футбольных конфедераций.

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Во время жеребьевки 32 клуба были распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

Финальный матч турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

Букмекеры также уже назвали главных фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

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