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Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов выиграть турнир: кто фаворит
За трофей продолжают борьбу "Барселона", ПСЖ, "Интер" и "Арсенал".
Суперкомпьютер известного статистического и аналитического портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25 перед полуфинальными противостояниями
Борьбу за трофей продолжают четыре клуба: "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия) и "Арсенал" (Англия).
Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta, лучшие шансы на победу в Лиге чемпионов имеет "Арсенал" (28,7%). На втором месте – "Интер" (25,5%). На третьей позиции – ПСЖ (24,0%). Наименьшая вероятность триумфа "Барселоны" (21,8%).
В полуфиналах главного клубного евротурнира ПСЖ сразится с "Арсеналом", а "Барселона" сойдется с "Интером".
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.