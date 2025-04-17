Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов выиграть турнир: кто фаворит

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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Суперкомпьютер известного статистического и аналитического портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25 перед полуфинальными противостояниями

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба: "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Интер" (Италия) и "Арсенал" (Англия).

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta, лучшие шансы на победу в Лиге чемпионов имеет "Арсенал" (28,7%). На втором месте – "Интер" (25,5%). На третьей позиции – ПСЖ (24,0%). Наименьшая вероятность триумфа "Барселоны" (21,8%).

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В полуфиналах главного клубного евротурнира ПСЖ сразится с "Арсеналом", а "Барселона" сойдется с "Интером".

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.