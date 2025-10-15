Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Суперкомпьютер Football Meets Data оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф отбора чемпионата мира-2026 по футболу.

Перед двумя заключительными турами суперкомпьютер считает команду Сергея Реброва безоговорочным фаворитом в борьбе за второе место в группе и попадание в плей-офф.

Он уверен, что Украина сможет опередить Исландию, оценивая вероятность выхода украинцев в стыковые матчи отбора на Мундиаль в 92%.

Реклама

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" в Париже сыграют с Францией, а 16 ноября в Варшаве примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.