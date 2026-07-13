Суперкомпьютер оценил шансы сборных выиграть ЧМ-2026

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Суперкомпьютер аналитической компании Opta оценил шансы сборных выиграть чемпионат мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде.

В 1/2 финала мирового первенства Франция сразится с Испанией, тогда как Англия сойдется с Аргентиной. Полуфинальные матчи состоятся 14 и 15 июля.

Как сообщается на сайте Opta, главным фаворитом Мундиаля считается сборная Франции. Вероятность победы "Ле Блэ" на турнире оценивается в 33,58%.

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Второе место в списке претендентов на трофей занимает Испания — 23,84%. Третьей идет Англия — 22,62%. Худшие шансы завоевать титул якобы имеет Аргентина — 19,96%.

Что касается шансов на выход в финал, то суперкомпьютер считает Францию фаворитом в игре против Испании — 57,10% против 42,90%.

В то же время Англию называют фаворитом в матче с Аргентиной — 52,89% против 47,11%.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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Ранее сообщалось, что футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет.

Также мы рассказывали, что Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира.

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