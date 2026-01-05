- Дата публикации
Суперкубок Испании-2026: расписание и результаты матчей
Мини-турнир с участием четырех команд будет принимать Саудовская Аравия.
С 7 по 11 января в Саудовской Аравии состоится Суперкубок Испании-2026 по футболу.
Обладатель трофея определится в формате мини-турнира с участием четырех команд.
В полуфиналах "Барселона" сразится с "Атлетиком" Бильбао, а мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина встретится с "Атлетико" Мадрид.
Расписание и результаты матчей Суперкубка Испании-2026
Полуфиналы
Среда, 7 января
21:00 "Барселона" – "Атлетик"
Четверг, 8 января
21:00 "Атлетико" – "Реал" Мадрид
Финал
Воскресенье, 11 января
21:00 "Барселона" / "Атлетик" – "Атлетико" / "Реал" Мадрид
В прошлом году обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", которая в финале в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" (5:2).
Больше всего раз выигрывала этот трофей "Барселона" – 15. Далее идет мадридский "Реал" – 13 побед в Суперкубке Испании.