Суперкубок Испании-2026: расписание и результаты матчей

Суперкубок Испании / © Associated Press

С 7 по 11 января в Саудовской Аравии состоится Суперкубок Испании-2026 по футболу.

Обладатель трофея определится в формате мини-турнира с участием четырех команд.

В полуфиналах "Барселона" сразится с "Атлетиком" Бильбао, а мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина встретится с "Атлетико" Мадрид.

Расписание и результаты матчей Суперкубка Испании-2026

Полуфиналы

Среда, 7 января

21:00 "Барселона" – "Атлетик"

Четверг, 8 января

21:00 "Атлетико" – "Реал" Мадрид

Финал

Воскресенье, 11 января

21:00 "Барселона" / "Атлетик" – "Атлетико" / "Реал" Мадрид

В прошлом году обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", которая в финале в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" (5:2).

Больше всего раз выигрывала этот трофей "Барселона" – 15. Далее идет мадридский "Реал" – 13 побед в Суперкубке Испании.