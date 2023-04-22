Суперматч в Киеве: "Динамо" и "Шахтер" назвали стартовые составы на Классическое

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 22 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), который сегодня, 22 апреля, состоится на столичном стадионе имени Лобановского.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Волошин, Бенито, Буяльский, Ванат

Запасные: Моргун, Малыш, Дубинчак, Боль, Шепелев, Рамадани, Перрис, Кабаев, Гармаш, Царенко, Диалло, Рамирес

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Гочолейшвили, Судаков, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Корниенко, Михайличенко, Назарина, Тотовицкий, Топалов, Очеретько, Борячук, Швед, Сикан, Келси

Всеукраинское футбольное дерби начнется в 17:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

Напомним, после 21-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", набравший 52 очка. "Динамо" с 40 зачетными пунктами идет на четвертой позиции.

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