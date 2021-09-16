Суперрезультативная перестрелка на "Этихаде": "Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов

Суперрезультативная перестрелка на "Этихаде": "Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов

Команды показали футбол, который нравится зрителям.

"Манчестер Сити" разгромил "РБ Лейпциг" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 6:3.

Еще до перерыва в поединке было забито четыре мяча. Сначала хозяев вперед вывел Натан Аке, а затем им удалось закрепить преимущество после автогола Норди Мукиеле.

Кристофер Нкунку один мяч отыграл, но тут же Рияд Марез, реализовав пенальти на 45+2-й минуте, забил третий мяч в ворота гостей.

После перерыва забил снова Нкунку, на что хозяева ответили голом Джека Грилиша. На 73-й минуте форвард "РБ Лейпциг" оформил хет-трик, но интригу в поединке убили результативные удары Жоау Канселу и Габриэла Жезуса.

Украинец Александр Зинченко отыграл поединок полностью в составе "горожан", результативными действиями он не отметился.

В другом матче стартового тура группы A ПСЖ в гостях сыграл вничью с "Брюгге" (1:1).

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "РБ Лейпциг" - "Брюгге", ПСЖ - "Манчестер Сити".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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