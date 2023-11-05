Суперсенсация была близко: "Ливерпуль" едва избежал поражения от дебютанта АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа в компенсированное время вырвала ничью против "Лутона"

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лутоном" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Кенилворт Роуд" завершился со счетом 1:1 .

Мерсисайдский клуб был абсолютным фаворитом встречи, но большое количество своих моментов не реализовал.

А вот "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола, своим шансом воспользовался. На 80-й минуте Тахит Чонг результативно завершил быструю контратаку своей команды.

Хозяева поля отчаянно пытались удержать победу, которая стала бы для клуба первой домашней в АПЛ. Однако подопечные Юргена Клоппа в компенсированное время вырвали ничью – на 90+5 минуте забил Луис Диас.

Обзор матча

После этого матча "Ливерпуль" (24 очка) занимает третье место в АПЛ. "Лутон" (6 баллов) поднялся на 17-ю позицию, отправив в зону вылета "Борнмут" украинца Ильи Забарного.

В следующем туре "красные" 12 ноября примут "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка, а новичок АПЛ днем ранее на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед".

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