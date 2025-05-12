Суперсерия прервалась: "Рома" с Довбиком проиграла "Аталанте" в чемпионате Италии (видео)

"Аталанта" – "Рома"

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"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде уступила "Аталанте" в заключительном матче 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джевисс" в городе Бергамо завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте встречи – отличился

Адемола Лукман.

На 32-й минуте римляне отыгрались благодаря голу Брайана Кристанте.

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Однако во втором тайме "бергамаски" сумели вырвать победу – на 76-й минуте точный удар нанес Ибрагим Сулемана.

Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил Алексис Салемакерс. Результативными действиями 27-летний украинец не отличился.

Для Артема это был 45-й матч за римский клуб во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 17 голов и 3 ассиста.

Обзор матча "Аталанта" – "Рома"

Отметим, что "Аталанта" прервала беспроигрышную серию "Ромы" в Серии А, которая составляла 19 матчей. До этого "волки" последний раз терпели поражение в чемпионате Италии еще 15 декабря прошлого года в гостевом поединке против "Комо" (0:2).

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После этого матча "Рома" с 63 очками осталась на шестом месте в Серии А. "Аталанта" (71 балл) идет третьей и обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В следующем, предпоследнем туре Серии А, команда Клаудио Раньери 18 мая примет "Милан", а "Богиня" в тот же день на выезде встретится с "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.