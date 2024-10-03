Суперсейв Лунина не помог: "Реал" неожиданно потерпел поражение от "Лилля" в Лиге чемпионов (видео)

Единственный гол в ворота украинского голкипера был забит с пенальти.

Мадридский "Реал" неожиданно уступил "Лиллю" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Пьер Моруа" завершился со счетом 1:0 .

Украинский вратарь Андрей Лунин впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе "сливочных", поскольку основной голкипер клуба Тибо Куртуа получил травму в недавней игре чемпионата Испании против "Атлетико".

На 25-й минуте Лунин совершил невероятный сейв, когда дважды спас свою команду после ударов Джонатана Дэвида. Сначала 25-летний украинец отбил удар головой от канадца, а потом еще и справился с добыванием.

Однако это не помогло подопечным Карло Анчелотти завоевать хотя бы очко в матче против французского клуба. В компенсированное к первому тайму время "доги" забили единственный гол, который в итоге стал победным – Джонатан Дэвид переиграл Лунина с пенальти.

Обзор матча "Лилль" – "Реал" Мадрид

После двух матчей в самом престижном евротурнире "Лилль" и "Реал" имеют в своем активе по 3 очка. В стартовом туре "бланкос" обыграли "Штутгарт" (3:1), а "доги" проиграли лиссабонскому "Спортингу" (0:2).

В третьем туре Лиги чемпионов "сливочные" 22 октября примут дортмундскую "Боруссию", а "Лилль" днем позже на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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