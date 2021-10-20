Супряга выйдет в старте: "Динамо" и "Барселона" назвали составы на битву в Лиге чемпионов

Супряга выйдет в старте: "Динамо" и "Барселона" назвали составы на битву в Лиге чемпионов

Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и каталонской "Барселоны" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 20 октября, на стадионе "Камп Ноу" в Испании.

Отметим, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу решил с первых минут выпустить на поле форварда Владислава Супрягу, которого румынский специалист недавно заменил под конец первого тайма в матче Чемпионата Украины против "Львова" (4:1).

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Лангле, Альба - Фрэнки де Йонг, Бускетс, Гави - Дест, Люк де Йонг, Депай

Запасные: Пенья, Нету, Пуч, Фати, Демир, Коутинью, Агуэро, Серхи Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде

"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Супряга

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин

Поединок "Барселона" - "Динамо" начнется в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).

с "Бенфикой" (0:0), а затем "Баварии" (0:5). "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).

"Баварии" (0:3), а во втором туре от "Бенфики" (0:3). В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).

В другом поединке третьего тура группы E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.

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