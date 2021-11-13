Суркис нашел виновников: футболист "Динамо" вспомнил, как расстреляли его авто

Инцидент произошел в декабре 2017 года.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал об обстреле своего автомобиля Porsche.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. Тогда неизвестные из автомата обстреляли автомобиль футболиста на территории подземного паркинга. По словам игрока, он до сих пор не знает, кто это сделал и почему, но президент "бело-синих" Игорь Суркис нашел виновных.

"Я до сих пор не разобрался. Я не знаю, честно. Некоторые писали, что за долги или ставки. Но это не то. Я сразу бы признался. Если бы я задолжал денег, я мог бы попросить у Игоря Михайловича заранее выплатить зарплату, я бы отдал бы и все.

Мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации и сказал: "Мы вроде бы нашли их, но я тебе не скажу, кто это. Отдыхай, спокойно живи дальше". Первые два месяца было страшно. Я был уверен, что у меня нет долгов. Сказал семье, чтобы не переживали", - признался Гармаш в программе BurBuzz.

В нынешнем сезоне на счету Гармаша 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах, 6 забитых мячей. Великолепная игра Дениса способствовала его возвращению в национальную команду после четырех лет отсутствия.

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