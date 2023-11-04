"Суркис разозлился": Луческу признался, почему не предупредил президента "Динамо" о намерении подать в отставку

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое решение подать в отставку с должности наставника "бело-синих".

78-летний румынский специалист подтвердил информацию, что президент клуба Игорь Суркис не знал о его намерениях покинуть "Динамо".

"У меня осталось два дня в Украине, чтобы навести порядок со всем. Президент разозлился на меня за то, что я принял это решение без консультации с ним. Но в том-то и дело: если бы я с ним проконсультировался, он бы убедил меня остаться", – приводит слова Луческу издание PRO Sport.

Луческу сообщил о своем уходе из "Динамо" после поражения от донецкого "Шахтера" (0:1) в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Также он объявил о завершении тренерской карьеры, которую начал еще в 1979 году в Румынии.

Мирча возглавил "Динамо" летом 2020 года и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Контракт румынского специалиста с "бело-синими" был рассчитан до лета 2024 года, но неудовлетворительные результаты заставили его уйти со своей должности досрочно.

Напомним, на следующий день после отставки Луческу киевский клуб назначил исполняющим обязанности главного тренера Александра Шовковского, который с января 2023 года работал ассистентом Мирчи в "Динамо".

В следующем матче "бело-синие" под руководством СаШо 12 ноября на выезде встретятся с "Кривбассом" в рамках 14-го тура УПЛ. В настоящее время киевляне занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 16 очков после десяти поединков.

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