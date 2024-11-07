"Существенная разница в габаритах": Конор Макгрегор высказался о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился своими ожиданиями от грядущего боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Звезда смешанных единоборств убежден, что второй поединок между украинцем и британцем будет очень интересным и сложным для обоих боксеров.

"Конечно, не хочется проигрывать, особенно таким бойцам, как Александр Усик, но первый бой был близким. У Фьюри было несколько хороших моментов в том поединке. Тайсон – тот парень, который может многое изменить в своем стиле.

Если вы посмотрите на его трилогию с Уайлдером, то увидите, что он совершенствовался от боя до боя. Ожидаю, что Фьюри будет гораздо более сосредоточенным и тактическим.

У него существенная разница в габаритах с Усиком, но Александр – опытный боксер. Это будет тяжелый бой", – цитирует Макгрегора talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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