"Золото" Беленюка резко подняло Украину в медальном зачете Олимпиады-2020

Наша страна улучшила свои позиции сразу на 22 места.

После победы борца греко-римского стиля Жана Беленюка в финальной схватке в весовой категории до 87 кг на Олимпиаде в Токио Украина совершила существенный скачок в медальном зачете Игр-2020.

Наша команда поднялась на 37-е место. Украина покинула 59-ю позицию и улучшила свое положение сразу на 22 ступеньки.

Медаль Беленюка стала для нашей страны второй за сегодня. Ранее серебряным призером Игр в Токио стал еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио девять медалей - одна золотая, 6 бронзовых и две серебряные.

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