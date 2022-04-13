"Существуют только два варианта": в УПЛ рассказали о судьбе текущего розыгрыша чемпионата Украины

Поединки весенней части сезона пройдут, если смогут играть все команды.

Текущий розыгрыш чемпионата Украины по футболу может быть завершен на западе Украины, но при условии, что будут играть все команды.

Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"План А — это оптимистический сценарий, который удастся его доиграть. План Б — это подводить итоги чемпионата и признать, что не был доигран в связи с форс-мажорными обстоятельствами и готовиться к следующему сезону.

Предварительно мы провели переговоры со стадионами на западе страны. Они готовы принять объем всех матчей, но остается открытым вопрос относительно некоторых клубов, смогут ли они принять участие. Следует учитывать, что многие клубы отдали своих легионеров в аренду до 30 июня на основании соответствующего решения ФИФА. Поэтому нужно все учесть, чтобы сохранить спортивный принцип, чтобы все клубы, если будет принято решение о доигрывании, они были в оптимальных составах.

Я скажу свое видение, что он может быть доигран только при условии, что все клубы будут участвовать. В любом случае, окончательное решение должны быть приняты всеми клубами и после этого его должен утвердить исполнительный комитет УАФ. Только после этого это будет финальным решением", – рассказал Дикий в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что "горняки" столкнутся с серьезными проблемами, если летом клуб бесплатно покинут все легионеры.

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