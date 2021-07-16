Свадьба Свитолиной и Монфиса: француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев

Сильнейшая теннисистка Украины выходит замуж.
Вот и наступил день свадьбы первой ракетки Украины Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса. Жених украинки поделился в Instagram первыми фотографиями с важного события.
Монфис опубликовал в соцсети снимки кукольных копий молодоженов в образе супергероев. А также выложенное из деревянных кубиков слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.
"Большой день", - подписал теннисист публикацию.
Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".
СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
- Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.
- Летом 2019-го пара побывала в Украине, а француз даже полюбил борщ.
- В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.