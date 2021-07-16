Свадьба Свитолиной и Монфиса: француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев

Свадьба Свитолиной и Монфиса: француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев

Сильнейшая теннисистка Украины выходит замуж.

Вот и наступил день свадьбы первой ракетки Украины Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса. Жених украинки поделился в Instagram первыми фотографиями с важного события.

Монфис опубликовал в соцсети снимки кукольных копий молодоженов в образе супергероев. А также выложенное из деревянных кубиков слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

"Большой день", - подписал теннисист публикацию.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/iamgaelmonfils

Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

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Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

instagram.com/iamgaelmonfils

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

instagram.com/g.e.m.s.life

Фото Катя Николайчук (jetsetter.ua) / jetsetter.ua

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