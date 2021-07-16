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Свадьба Свитолиной и Монфиса: француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев

Свадьба Свитолиной и Монфиса: француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев

instagram.com/g.e.m.s.life

Сильнейшая теннисистка Украины выходит замуж.

Вот и наступил день свадьбы первой ракетки Украины Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса. Жених украинки поделился в Instagram первыми фотографиями с важного события.

Монфис опубликовал в соцсети снимки кукольных копий молодоженов в образе супергероев. А также выложенное из деревянных кубиков слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

"Большой день", - подписал теннисист публикацию.

instagram.com/iamgaelmonfils / ©
instagram.com/iamgaelmonfils
instagram.com/iamgaelmonfils / ©
instagram.com/iamgaelmonfils

Добавим, что накануне Монфис нежным фото анонсировал предстоящую свадьбу с украинкой, а Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной".

 

СВИТОЛИНА И МОНФИС ЖЕНЯТСЯ: ЛУЧШИЕ ФОТО И ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

instagram.com/iamgaelmonfils / ©
instagram.com/iamgaelmonfils
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
© instagram.com/g.e.m.s.life
instagram.com/g.e.m.s.life
Фото Катя Николайчук (jetsetter.ua) / © jetsetter.ua
Фото Катя Николайчук (jetsetter.ua) / jetsetter.ua

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженятся: история любви самой известной пары в теннисе

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженятся: история любви самой известной пары в теннисе