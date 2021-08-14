Сверхмощный старт: "Десна" выиграла четвертый матч кряду и вышла в единоличные лидеры УПЛ

Сверхмощный старт: "Десна" выиграла четвертый матч кряду и вышла в единоличные лидеры УПЛ

Подопечные Александра Рябоконя опережают и "Динамо", и "Шахтер".

Черниговская "Десна" оказалась сильнее "Днепра-1" в домашнем матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе им. Ю. Гагарина завершилась со счетом 2:1.

Хозяев вперед на 30-й минуте вывел Денис Безбородько. Этот гол так и остался единственным в первом тайме поединка.

Во втором тайме после двух удалений в составе гостей (Ди Франко и Александр Пихаленок получили по две желтые карточки) казалось, что все уже в игре решено.

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Однако на 78-й минуте Артем Довбик неожиданно счет сравнял. Но удержать героическую ничью "Днепр-1" все же не смог. Победу хозяевам на 86-й минуте принес гол Тараса Завийского.

"Десна" набрала 10 очков и вышла в единоличные лидеры УПЛ. "Днепр-1" с 7 баллами идет 5-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Десна" 22 августа в гостях сыграет с киевским "Динамо", а "Днепр-1" днем ранее примет львовский "Рух".

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