Дата публикации
Категория
Проспорт
199
2 мин

Сверхволевая победа: Свитолина вывела Украину в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Украинки досрочно выиграли матчевое противостояние с испанками.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Элина Свитолина

Элина Свитолина / ITF

Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертьфинале турнира украинки победили в матчевом противостоянии Испанию со счетом 2:0.

Во втором матче четвертьфинала Элина Свитолина (WTA №13) одержала сверхволевую победу над Паулой Бадосой (WTA №20) – 5:7, 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.

В первом поединке Марта Костюк обыграла Джессику Бузас Манейро – 7:6, 6:2.

Таким образом, украинская сборная досрочно вышла в полуфинал турнира.

Отметим, что если бы счет в матчевой дуэли стал равным (1:1), то путевку в полуфинал разыгрывалась бы в третьей парной встрече, где Людмила и Надежда Киченок могли противостоять испанкам Алене Большевой и Кристине Буксе.

Однако, поскольку Костюк и Свитолина выиграли свои одиночные поединки, то в парном матче отпала потребность.

Полное видео матчей

В полуфинале сборная Украины сыграет с Италией, которая накануне победила в четвертьфинале Китай со счетом 2:0. Встреча состоится в пятницу, 19 сентября.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Украины по теннису принимает участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе выиграла отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливалась в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.

