Сверхволевой победы не случилось: "Колос" после вылета из Лиги конференций потерял очки в УПЛ

Сверхволевой победы не случилось: "Колос" после вылета из Лиги конференций потерял очки в УПЛ

Боевой поединок завершился вничью.

Ковалевский "Колос" не смог обыграть львовский "Рух" в домашнем матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый мяч в поединке был забит в середине первого тайма. На 24-й минуте после передачи со штрафного ворота хозяев поразил Андрей Борячук.

Отыграться до перерыва хозяева не смогли. На 59-й минуте их положение всерьез ухудшилось после удаления за повторное предупреждение Матии Рома.

upl.ua

Несмотря на это, "Колос" смог отыграться. На 65-й минуте после рикошета мяч в штрафной "Руха" подобрал Евгений Новак, который и пробил Юрия Панькива.

Хозяева на этом не остановились и вполне могли выиграть. Однако в одном эпизоде гостей выручил Панькив, а во втором за них сыграла штанга.

"Колос" набрал 5 очков в трех матчах и поднялся на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 баллами идет 11-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Колос" 22 августа примет "Александрию", а "Рух" днем ранее на выезде встретится с "Днепром-1".

Ранее "Колос" вылетел из Лиги конференций, проиграв "Шахтеру" из Караганды.

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