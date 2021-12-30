Свести старые и отказаться от новых: китайским футболистам запретили татуировки

Игроков с рисунками на теле не будут вызывать в юниорские сборные.

Министерство спорта Китая обязало футболистов национальной команды свести татуировки. Появление новых татуировок на их телах также строго запрещено.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Главного управления спорта (GAS) в Китае.

"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно только с согласия команды", - говорится в заявлении.

Особое внимание будет уделено командам U-20 и младше, куда теперь запрещено вызывать игроков с татуировками. Новые требования китайских властей направлены на то, чтобы футболисты были "хорошим примером" для общества.

Отметим, что с 2018 года китайские футболисты во время матчей обязаны закрывать татуировки длинным рукавом.

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