Марта Костюк и Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинские теннисистки Элина Свитолина (№6 WTA) и Марта Костюк (№10 WTA) претендуют на награды WTA Awards по итогам сезона-2026.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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32-летняя Свитолина вместе с Еленой Рыбакиной (Казахстан), Ариной Соболенко, Миррой Андреевой и Линдой Носковой (Чехия) номинирована на звание лучшей теннисистки года.

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24-летняя Костюк претендендует на награду "Прогресс года". Ее соперницы — Ива Йович (США), Александра Эала (Филиппины) Диана Шнайдер и Сорана Кырстя (Румыния).

Голосование будет проводиться среди представителей СМИ, а результаты будут оглашены 14 декабря.

Напомним, в сезоне-2026 Свитолина завоевала титулы в Окленде и Риме, дошла до полуфиналов в Дубае, Индиан-Уэллсе, Штутгарте и на Australian Open, а также стала финалисткой Итогового турнира WTA.

Костюк в этом году провела самый успешный сезон в своей карьере, выиграв турниры в Руане и Мадриде, а также дойдя до полуфиналов на Roland Garros и Уимблдоне.

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Ранее сообщалось, что Свитолина раскрыла сумму своих донатов за время полномасштабной войны с Россией.

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