Светолину номинировали на престижную награду после выхода Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © ФТУ

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Украинская теннисистка Элина Свитолина номинирована на престижную награду "Heart Awards", которую вручают организаторы Кубка Билли Джин Кинг.

Эта награда присуждается теннисисткам, которые не только отлично представляли свою страну на Кубке Билли Джин Кинг, но и продемонстрировали характер, боевые качества, преданность своей команде и своему делу.

Проголосовать за Свитолину можно на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг. Голосование завершится в понедельник, 9 июня.

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В апреле этого года сборная Украины со Свитолиной в составе выиграла свою отборочную группу Кубка Билли Джин Кинг, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

Благодаря этому сборная Украины по теннису вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В нем примут участие восемь сборных.

Соперником "сине-желтых" в четвертьфинале станет Испания. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с триумфатором пары Италия – Китай.

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В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах Казахстан будет противостоять США, а Япония встретится с Великобританией.

Ранее украинки дважды в истории играли в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. "Сине-желтые" выбывали сразу в первом раунде.

Напомним, сейчас Свитолина продолжает выступления на Roland Garros-2025. В четвертьфинале Элина 3 июня поборется с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая выиграла четыре из пяти последних турниров французского мэйджора.