"Свиноматки, рожающие детей под алкоголем": известный украинский вратарь - о матерях российских оккупантов

Рустам Худжамов дал справедливую оценку матерям российских солдат.

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов высказался о матерях российских военных, пришедших с войной в Украину.

Украинский вратарь также отметил безумную бедность в стране-агрессоре, где люди живут даже хуже, чем свиньи и собаки в Украине.

"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рождают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, бл*ха-муха. Я ожидал этого, потому что они полные дикари.

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от Москвы живут люди, это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака живет лучше, чем люди там", - сказал Худжамов в эфире Денисов Time.

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