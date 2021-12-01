А как же соблюдение веса: тренер клуба АПЛ ввел "сладенькие" штрафы для футболистов

А как же соблюдение веса: тренер клуба АПЛ ввел "сладенькие" штрафы для футболистов

Руководитель требует, чтобы игроки угощали друг друга в день рождения.

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч решил ввести в клуб необычный штраф.

Как сообщает Daily Mail, наставник штрафует тех игроков, которые не приносят угощение в свой день рождения.

На этой неделе нападающий Дуайт Макнил праздновал 22-летие, и на тренировку он принес пирожные для партнеров по команде.

"У нас есть специалисты, которые всегда следят за нашим питанием. Мы ежедневно взвешиваемся и постоянно измеряем уровень жира в организме, поэтому мы хорошо.

Единственное, что ситуация меняется, когда у кого день рождения. Если ты не принесешь угощения другим ребятам в день рождения, тебя оштрафуют. На этой неделе я принес несколько видов пирожных из пекарни, которая находится неподалеку", — цитирует Макнила издание.

Бернли находится в тройке аутсайдеров чемпионата Англии. Клуб находится на 19-м месте турнирной таблицы, имея 9 очков в активе.

В следующем туре команда встретится с Вулвергемптоном. Матч состоится сегодня, 1 декабря, в 21.30.

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