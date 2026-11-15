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Категория
Проспорт
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Свитолина — Андреева: где и когда смотреть финал Итогового турнира WTA

Украинка поборется за трофей с бесфлажной россиянкой.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

В воскресенье, 15 ноября, состоится финальный матч Итогового турнира WTA, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет с бесфлажной россиянкой Миррой Андреевой (№3 WTA).

Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет четвертая очная встреча теннисисток. Ранее Свитолина трижды играла против Андреевой и одержала одну победу. В последний раз теннисистки пересекались на старте нынешнего Итогового турнира — тогда украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 0:6.

Где смотреть матч Свитолина — Андреева

В Украине финальный матч Итогового турнира WTA в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports Premium, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Также поединок будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

В полуфинале Свитолина разгромила чешку Линду Носкову, тогда как Андреева победила американку Джессику Пегулу.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

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