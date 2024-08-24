Свитолина, Беленюк, Билодид и другие спортсмены поздравили с Днем Независимости Украины

В субботу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости.

С 33-й годовщиной провозглашения Независимости государство и соотечественников поздравили украинские спортсмены, благодаря которым на международных соревнованиях поднимается сине-желтый флаг и звучит национальный гимн.

У себя в соцсетях украинские спортсмены опубликовали сообщения с поздравлениями по случаю Дня Независимости Украины.

Элина Свитолина (теннис)

"Мир узнал Украину благодаря невероятной силе и борьбе за независимость. Именно ее в который раз у нас пытались забрать. Цена свободы самая высокая и необратимая. Светлая память героям, отдавшим свою жизнь в этой борьбе… низкий поклон нашим воинам, стоящим на защите прав и свобод каждого украинца. За независимость мы будем бороться, будем гордиться и помнить и делать все, чтобы будущие поколения жили в свободной стране. С Днем Независимости Украины", – написала теннисистка.

Михаил Романчук (плавание)

"С Днем Независимости Украины", – написал двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио.

instagram.com/misha_romanchuk

Андрей Шевченко (футбол)

"С Днем нашей общей, чрезвычайно важной и ежедневно выбариваемой Независимости, Украина!", – написал легендарный футболист, а ныне глава УАФ.

Дарья Билодид (дзюдо)

"С Днем независимости, дорогая. Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка! Наша страна – несокрушимая, наши люди – несокрушимые! Слава Украине", – написала дзодоистка.

Андрей Лунин (футбол)

"С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несгибаемого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас", – подписал голкипер мадридского "Реала" семейное фото в вышиванках.

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

"С Днем Независимости", – лаконично подписал свое детское фото Беленюк.

"Динамо" Киев (футбол)

"С Днем Независимости Украины! Празднуя 33-ю годовщину Независимости, мы прежде всего благодарим тех, кто защищает нашу землю от оккупантов. Мы понимаем, какой ценой дался и продолжает даваться этот праздник. Украина – это каждый из нас. С праздником, украинцы! Слава Украине! Слава нашим героям!", – говорится в публикации столичного клуба.

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