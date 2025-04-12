Свитолина досрочно вывела сборную Украины в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская сборная Украины по теннису досрочно оформила выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Случилось это после того, как Элина Свитолина (WTA 18) в матчевой встрече со Швейцарией победила Жиль Тайхманн (WTA 96) со счетом 6:4, 6:2.

Чтобы гарантировать украинской сборной первое место в группе с Польшей и Швейцарией, Элине было достаточно выиграть один сет, но она сумела перевыполнить эту задачу.

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Отметим, что в первом матче украинско-швейцарского противостояния Марта Костюк (WTA 25) потерпела поражение от Селин Наеф (WTA 178) со счетом 4:6, 6:7.

Третий матч, парный, против Швейцарии уже не будет иметь никакого турнирного значения. Украину в нем представят Людмила и Надежда Киченок.

Добавим, что днем ранее Свитолина и Костюк принесли сборной Украины победу над Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Согласно новому регламенту, в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг выходит только победитель группы из трех сборных.

Ранее женская сборная Украины по теннису дважды в истории играла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг: в 2010-м и 2012-м. Тогда в мировую группу выходили восемь команд, которые играли матчи на вылет. Украинки выбывали сразу в первом раунде.

Для сборной Украины это первый в истории выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира. В предыдущие три года украинки пытались преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз останавливалась в шаге от финального раунда.